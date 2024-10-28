حرقوا الموتور.. اعترافات المتهم بالشروع في قتل شقيقه وابنته بالعمرانية

استمعت نيابة جنوب الجيزة إلى أقوال المتهم بالشروع في قتل شقيقه وابنته بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وأمام جهات التحقيق اعترف المتهم بتعديه على شقيقه ونجلته بالضرب وذلك بسبب تشغيلهم الدائم لموتور المياه قائلًا: "بيشغلوا الموتور على طول وبيتحرق".

بسبب موتور مياه.. شاب يشرع في قتل شقيقه ونجلته بالعمرانية

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين، وطلب تقرير عن حالتهم الصحية ومدى الإصابات التي لحقت بهم، تمهيدًا لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة

بداية الواقعة ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفاد شروع شاب في قتل شقيقه ونجلته بمنطقة العمرانية، وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص تبين تعدي المتهم “محمد. ج”، على شقيقه بالضرب، وابنته التي تبلغ من العمر 5 سنوات، مصابة بتهشم في الجمجمة ونزيف بالمخ وحالتها حرجة.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.