كيف يحمي القانون المستهلك في فترة ضمان السلعة؟

وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الضوابط الخاصة بالسلعة في فترة الضمان، فوفقًا لنص المادة 23: يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية.

كما يتحمل الضمان نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح بعد نفقات التركيب والتشغيل.

ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية.

ويلتزم المورد بتسليم المستهلك إيصال موضح به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات ، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما ألزم المورد حال تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاریخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهرياً على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة.