محافظ أسوان لـ"البوابة نيوز": استراتيجية لجذب السائحين وزيادة الطاقة الفندقية

أكد اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان، علي أنه يعمل على النهوض بالقطاع السياحى، وتضاعف نسبة السائحين لزيارة المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من خلال التركيز على أفكار مبتكرة لاستغلال المقومات السياحية والمزايا النسبية لأسوان، وخاصة فى ظل تنوع المنتج السياحى وتعدد الأنماط السياحية (السياحات الثقافية والأثرية والنيلية والبيئة والعلاجية والترفيهية)، بالإضافة إلى سياحة الصيد ومراقبة الطيور، وهو ما تم تنفيذه فى احتفالية تعامد الشمس، حيث تم الإعداد المسبق الجيد لها، لتكون بداية لموسم سياحى قوى ومبشر بكل الخير، ونستكمل جهودنا لتحقيق ذلك، وبالتوازى سيتم التنسيق مع الوزارات والشركات والجهات المعنية من أجل جذب المزيد الأفواج السياحية، وتنفيذ برامج الطيران الشارتر المباشر من مختلف الدول، فضلاً عن إنهاء المشروعات المرتبطة بالقطاع السياحى سواء بالفنادق التابعة للمحافظة لزيادة طاقتها الفندقية، وهو ما يساهم بالتالى فى زيادة عدد الليالى السياحية، ومضاعفة نسب ومعدلات السائحين الوافدين لعروس المشاتى.

جاء ذلك خلال حوار محافظ أسوان لـ“البوابة نيوز”، وأوضح المحافظ نعمل أيضاً لاستكمال منظومة التطوير والتجميل التى وصلت فيها المحافظة لمعدلات كبيرة وغير مسبوقة بفضل تكاتف الجهود بين أذرع المحافظة المختلفة تحت قيادة الزميل اللواء أشرف عطية، لتكون أسوان فى أبهى صورها لاستقبال ضيوفها وزائريها، وبالتالى تعود أسوان أيضاً لسابق عهدها ومكانتها التى تستحقها على خريطة السياحة الدولية.

زيادة الطاقة الفندقية

وأضاف اللواء الدكتور إسماعيل كمال أن أسوان زاخرة بالفنادق السياحية سواء الثابتة أو العائمة أو الموتيلات، ونسعى بجدية بالتنسيق مع كل الجهات لإقامة الفنادق الجديدة سواء شرق أو غرب النيل لزيادة الطاقة والليالى الفندقية فى ظل وسائل الجذب العديدة التى تم ويتم توفيرها للسائح من أجل تعظيم القيمة المضافة للمقومات السياحية، وإستحداث أنماط سياحية جديدة، وتضاعف نسبة السائحين لزيارة المحافظة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لإستغلال المقومات السياحية والمزايا النسبية لأسوان، وفتح خطوط جديدة للطيران ومنها خط أسوان / الأقصر، فضلاً عن الإستثمار الأمثل للسياحة العلاجية، وإحياء السياحة الرياضية وغيرها من الأنماط السياحية الأخرى، مع إضافة عدد من الفرص لزيادة الطاقة الفندقية، وجذب برندات جديدة بمشروع ممشى أهل مصر لزيادة القوة الشرائية.