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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا ميخائيل يترأس صلوات تجنيز شيخ كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة

القمص مرقس ذكري
القمص مرقس ذكري
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ترأس الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية، ورئيس دير القديس الأنبا برسوم، صلوات تجنيز القمص مرقس ذكري، شيخ كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، وكاهن كنيسة الشهيدة دميانة والأنبا إبرام بالمعصرة، والذي توفي عن عمر ناهز ٧٦ عامًا، وذلك بدير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة بحضور مجمع كهنة الإيبارشية، وبعض من الكهنة من خارج الإيبارشية، والشمامسة. 

ويذكر أن القمص مرقس ذكرى ولد في ٣ نوفمبر ١٩٤٨ وسيم كاهنًا في ١٩ أغسطس ١٩٧٧، ونال رتبة القمصية في ١٩ يناير ١٩٧٩.

وكان قد نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القمص مرقس ذكري، كاهن كنيسة الشهيدة دميانة والقديس الأنبا أبرآم بالمعصرة، حلوان، وشيخ كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة و ١٥ مايو، الذي توفي عن عمر ناهز ٧٦ عامًا، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ٤٧ سنة.

الأنبا ميخائيل رئيس دير القديس الأنبا برسوم القمص مرقس ذكري البابا تواضروس الثاني شيخ كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة