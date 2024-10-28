الأنبا ميخائيل يترأس صلوات تجنيز شيخ كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة

ترأس الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية، ورئيس دير القديس الأنبا برسوم، صلوات تجنيز القمص مرقس ذكري، شيخ كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، وكاهن كنيسة الشهيدة دميانة والأنبا إبرام بالمعصرة، والذي توفي عن عمر ناهز ٧٦ عامًا، وذلك بدير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة بحضور مجمع كهنة الإيبارشية، وبعض من الكهنة من خارج الإيبارشية، والشمامسة.

ويذكر أن القمص مرقس ذكرى ولد في ٣ نوفمبر ١٩٤٨ وسيم كاهنًا في ١٩ أغسطس ١٩٧٧، ونال رتبة القمصية في ١٩ يناير ١٩٧٩.

وكان قد نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القمص مرقس ذكري، كاهن كنيسة الشهيدة دميانة والقديس الأنبا أبرآم بالمعصرة، حلوان، وشيخ كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة و ١٥ مايو، الذي توفي عن عمر ناهز ٧٦ عامًا، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ٤٧ سنة.