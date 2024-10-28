وزير الشباب يُكرم بعثة الكاراتيه التقليدي المتوج بالترتيب الأول ببطولة العالم

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكريم البعثة المصرية للكاراتيه التقليدي التي حققت إنجازاً تاريخياً بتحقيق المركز الأول ببطولة العالم في نسختها ال ٢٢ للشباب والكبار، والتي أقيمت خلال الفترة من(٧-١٥) أكتوبر في البرتغال.

حضر حفل التكريم الدكتور رامي المكاوي رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للكاراتيه التقليدي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكاراتيه، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى.

وتمكنت البعثة المصرية من حصد (٣٢) ميدالية، منها (١٤) ذهبية و(١٠) فضية و(١٢) برونزية، متفوقة بذلك على باقي المنتخبات المشاركة والبالغ عددها ٣٢ دولة.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه يمثل فخراً كبيراً لمصر و للشباب المصري، ودعاهم إلى مواصلة العمل الجاد لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يثبت للعالم أجمع أن الشباب المصري قادر على تحقيق المستحيل، وأن الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النجاحات.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية مواصلة دعم وتطوير رياضة الكاراتيه وغيرها من الألعاب القتالية لتحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الدولى، مشيراً إلى أن دعم المنتخبات الوطنية يبرز التزام الدولة بتطوير مختلف أنواع الرياضات وتعزيز مكانة الرياضة الوطنية على الساحة العالمية.

ومن جانبه، أعرب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز، موجهاً الشكر لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري على جهودهم المبذولة.

وعبر اللاعبون عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز، ووعدوا بمواصلة تمثيل مصر بأفضل صورة في المحافل الدولية.