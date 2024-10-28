فرانس فوتبول تعلن قائمة الـ توب 10 لأفضل لاعب فى موسم 2023/2024

أعلنت صحيفة الفرانس فوتبول عن العشر الأوائل فى جائزة أفضل لاعب للرجل البالون دور “الكرة الذهبية” دون ترتيب، وجاءت الاسماء كالتالى:

ايرلنج هالاند لاعب مانشيتر سيتى والمنتخب النرويجي

كليان مبابى لاعب ريال مدريبد والمنتخب الفرنسي

لامين يامال لاعب برشلونة والمنتخب الاسبانى

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد والنتخب البرازيلي

لاعب ريال مدريد والنتخب البرازيلي هارى كين لاعب بارين ميونخ والمنتخب الانجليزي

داني كارفخال لاعب ريال مدريد والمنتخب الاسباني

رودرى لاعب مانشستر سيتى والمنتخب الاسباني

تونى كروز لاعب ريال مدريد والمنتخب الالماني

جود بلينجهام لاعب ريال مدريد والمنتخب الانجليزى

لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان والمنتخب الارجنتينى

التوب 10

وتمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لكل من:

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.

الكرة الذهبية لأفضل لاعبة.

جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب (أقل من 21 سنة).

جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.

أفضل مدرب للرجال.

أفضل مدربة نسائية .

فريق الرجال لهذا العام.

فريق العالم للسيدات.

ويشهد مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب فى العام والتى تعد جائزة استثنائية بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، بفضل التعاون بين مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.