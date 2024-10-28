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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

لمدة 3 أيام.. "هيئة الإسعاف" تطرح دورات تعليمية بالكاتدرائية ضمن مبادرة "بداية"

الكاتدرائية المرقسية
الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
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أعلن المكتب الباباوي للمشروعات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالتنسيق مع الحكومات المعنية، تقديم بعض الخدمات الحكومية للمواطنين، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بدءًا من غدًا الثلاثاء وحتى الخميس الموافق ختام أكتوبر الجاري، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتقدم هيئة الإسعاف لمدة 3 أيام تبدأ من الغد دورة تدريبية حول الاسعافات الاولية، وذلك من الساعة الواحدة وحتى الخامسة عصرًا بمقر الكاتدرائية.

وكانت قد نظمت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع إيبارشية طموه، تدريبًا على أعمال الحماية المدنية للخدام وفرق الكشافة بالإيبارشية، وذلك بكنيسة الشهيد أبي سيفين والأنبا كاراس السائح بطموه، مقر المطرانية، بحضور الأنبا صموئيل أسقف الإيبارشية.

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