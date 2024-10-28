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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كرة القدم النسائية.. لاعبات الأهلي يخضن مباراة ودية مع ناشئات الفريق استعدادا للدوري

لاعبات النادي الأهلي
لاعبات النادي الأهلي
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خاض الفريق الأول بالنادي الأهلي للسيدات عصر اليوم الإثنين مباراة ودية أمام فريق مجمع من فريقي الناشئات والشابات بالنادي أغلبهن لاعبات مواليد 2006 وبينهن عدد من اللاعبات مواليد 2009.

جاء ذلك استعدادًا لملاقاة اتحاد بسيون الجمعة المقبلة بالجولة الخامسة للدوري الممتاز للكرة النسائية .

وكان قد فاز الفريق الأول لسيدات النادي الأهلي على فريق المعادي واليخت بأربعة أهداف نظيفة دون رد؛ وذلك خلال منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز للسيدات، يوم الاثنين الماضي الموافق ٢١ أكتوبر.

وجاءت نتائج المباريات  الجولة الرابعة من الدوري كالتالي: حيث فاز الزمالك على المقاولون العرب 2-1، بينما فاز بيراميدز على إنبي 2-0، وأنا  البنك الأهلي فاز  على الجونة 5-0 ، وبالم هيلز فاز على الاتحاد السكندري 4-2 .

وفاز  الطيران على  اتحاد بسيون 1-0، كما فاز  الأهلي على  المعادي واليخت 4-0 ، و فريق زد فاز على  مودرن سبورت 2-1.

 وكما فاز فريق مسار  على دلفي 2-0، حيث احتساب مسار فائز بعد عدم حضور فريق دلفي.

الفريق الأول بالنادي الأهلي للسيدات الأهلى فريقي الناشئات والشابات بالنادي