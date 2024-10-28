كوريا الجنوبية: اتفاق مع اليابان والصين على عقد قمة ثلاثية مطلع العام المقبل

أعلنت وزارة بكوريا الجنوبية، أن "كوريا الجنوبية واليابان والصين" اتفقت اليوم الإثنين على عقد قمة ثلاثية في أقرب وقت ممكن، ومن المرجح أن يكون أوائل العام المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن بيان الخارجية إن الدول الثلاث توصلت إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد في العاصمة اليابانية طوكيو بين نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشونغ بيونغ-وون، نائب وزير الخارجية الياباني تاكيهيرو فوناكوشي ونائب وزير الخارجية الصيني سون ويدونغ.

وأضاف البيان أن الدبلوماسيين الثلاثة اتفقوا على مناقشة مواعيد محددة للقمة الثلاثية التي من المتوقع أن تُعقد في اليابان.