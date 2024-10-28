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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الفيوم تستقبل طلاب كلية التمريض بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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ضمن برنامج نشر ورفع الوعي المائي لطلاب المدارس والجامعات بمختلف فئاتهم العمرية، استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عدد من طلاب كلية التمريض بجامعة الفيوم، بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة لتعريفهم بمراحل تنقية المياه ابتداءً من مأخذ المحطة المطل على ترعة بحر يوسف حتى ضخها بشبكات التوزيع مروراً بعنابر الطلمبات وأحواض إضافة الكيماويات وأحواض الترسيب والمروقات والمرشحات. 

وأوضح المهندس محمد النجار، أن الهدف من تلك الزيارات رفع الوعي المائي لدى الطلاب بجميع مراحل التعليم والفئات العمرية المختلفة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب والتعريف بحجم المجهودات التى تبذلها الدولة لتوفير كوب ماء نظيف لكل مواطن وخلق جيل جديد قادر على مواجهة التحديات المائية المستقبلية وزرع السلوكيات المائية الصحيحة وإكسابهم المهارات والاساليب السليمة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمياه. 

وأفاد أن تلك الزيارات تأتي في ضوء بروتوكولات التعاون بين الشركة وجامعة الفيوم مثمناً دور الجهات الشريكة في رفع ونشر الوعي المائي. 

مؤكداً أهمية اصطفاف وتكاتف كافة أطياف المجتمع ومؤسساته للحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار والحفاظ على مشروعات البنية التحتية لضمان استمرارية وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. 

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