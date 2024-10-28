مياه الفيوم تستقبل طلاب كلية التمريض بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة.. صور

ضمن برنامج نشر ورفع الوعي المائي لطلاب المدارس والجامعات بمختلف فئاتهم العمرية، استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عدد من طلاب كلية التمريض بجامعة الفيوم، بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة لتعريفهم بمراحل تنقية المياه ابتداءً من مأخذ المحطة المطل على ترعة بحر يوسف حتى ضخها بشبكات التوزيع مروراً بعنابر الطلمبات وأحواض إضافة الكيماويات وأحواض الترسيب والمروقات والمرشحات.

وأوضح المهندس محمد النجار، أن الهدف من تلك الزيارات رفع الوعي المائي لدى الطلاب بجميع مراحل التعليم والفئات العمرية المختلفة لنشر ثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب والتعريف بحجم المجهودات التى تبذلها الدولة لتوفير كوب ماء نظيف لكل مواطن وخلق جيل جديد قادر على مواجهة التحديات المائية المستقبلية وزرع السلوكيات المائية الصحيحة وإكسابهم المهارات والاساليب السليمة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمياه.

وأفاد أن تلك الزيارات تأتي في ضوء بروتوكولات التعاون بين الشركة وجامعة الفيوم مثمناً دور الجهات الشريكة في رفع ونشر الوعي المائي.

مؤكداً أهمية اصطفاف وتكاتف كافة أطياف المجتمع ومؤسساته للحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار والحفاظ على مشروعات البنية التحتية لضمان استمرارية وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

inbound5213058557844682017

inbound8861216367747591783

inbound4052651599068840538

inbound6427630207343189938

inbound280669761543606577

inbound1278830973723547685