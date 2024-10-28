أسقف الجيزة للأقباط الأرثوذكس يزور المتحف المصري الكبير.. صور

أعلنت مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس، اليوم الإثنين، قيام الأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف الجيزة، بزيارة المتحف المصرى الكبير برفقة وفد من الآباء الكهنة؛ لمتابعة التشغيل التجريبي لأجزاء جديدة بالمتحف.
وأكد أسقف الجيزة، أن افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل تجريبي يُعد نقطة تحول كبيرة على مستوى العالم، لأن هذا الحدث يُعتبر تاريخيًا، مضيفًا أن المتحف سيساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة وجذب المزيد من الزوار من جميع أنحاء العالم.
وأوضح الأنبا ثيؤدوسيوس، أن المتحف بمثابة هدية مصر للعالم لأنه تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، لا سيما أنه يُعد أحد أهم المتاحف في العالم، وستصبح منطقة هضبة الأهرامات أهم منطقة أثرية سياحية في العالم بما يليق بوجه مصر التاريخي.
ويذكر أن المتحف يقام على مساحة 117 فدانًا، في منطقة هضبة الأهرامات بالجيزة، ويضم داخل قاعات الكبيرة آلاف القطع الأثرية التي تعبر عن تاريخ مصر وحضارتها وثقافتها على مر العصور، ليكون على استعداد لإستقبال السياح من جميع دول العالم، الراغبين في مشاهدة تاريخ مصر وآثارها الفريدة من نوعها.
ووفقًا لوزارة السياحة والآثار، يقدم المتحف زيارات محدودة العدد، لإختبار جاهزية الموقع وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمي، حيث ستظل قاعات الملك توت عنخ آمون مغلقة حتى الافتتاح الرسمي، ولكن متاح زيارة قاعات العرض الرئيسية والبهو العظيم والدرج العظيم والمنطقة التجارية والحدائق الخارجية.