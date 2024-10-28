بايدن ينتقد ترامب ويصفه بأنه "أقل من أي رئيس أمريكي"

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، تجمع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في ماديسون سكوير جاردن، حيث كثف هو ومتحدثون آخرون من خطابهم المناهض للهجرة.

وقال بايدن ـ بعد مشاركته في الإقتراع المبكر بالعاصمة واشنطن، بحسب ما نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "إنه أمر محرج.. إنه (ترامب) أقل من أي رئيس، لكن هذا ما اعتدنا عليه.. لهذا السبب تعد هذه الانتخابات مهمة للغاية".

وأضاف أن الشيء الأكثر أهمية في الرئيس وهو الشخصية، مشيرا إلى أن ترامب يجعل شخصيته موضع تساؤل في كل مرة يتحدث فيها علنا.

وردا على سؤال، ما إذا كان سيشارك في المسيرة مع نائبة الرئيس هذا الأسبوع، لم يتطرق في حديثه إلى حضوره أي فعاليات مشتركة مع هاريس، وبدلا من ذلك، قال إنه كان في أي تجمع انتخابي ل هاريس تعتقد حملتها الانتخابية أن تأثيره سيكون مطلوبا، لافتا إلى أنه سيكون في ولاية بنسلفانيا هذا الأسبوع.