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الإثنين 28 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أمانة المجالس المحلية بـ"مستقبل وطن" تعقد أولى اجتماعاتها لوضع خطة عمل الفترة المقبلة

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عقدت أمانة المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، أولى اجتماعاتها التنظيمية عقب إعادة تشكيلها بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتبها، لوضع خطة عملها خلال الفترة القادمة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب.

وخلال الاجتماع أكد النائب أحمد السجيني، أن حزب مستقبل وطن  كيان ضخم قام بدور سياسي في ظروف دقيقة، موضحا أن تشكيل أمانة المجالس المحلية بضم العديد من الكوادر والوزراء والقامات الكبيرة لتعزيز وتقوية الأمانة وتعظيم كوادر الحزب.

كما تم عرض خطة عمل الفترة القادمة، وتتضمن التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بجميع المحافظات، بجانب توظيف الأدوات التشريعية والتنفيذ لخدمة المواطن.

وفي نهاية الاجتماع، دار نقاش موسع بين الحضور حول أهمية التدريب للكوادر الجديدة، بجانب كيفية إيجاد حلول تشريعية للقضايا المختلفة، وآليات  التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية بما يصب في صالح المواطن.

أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مستقبل وطن أمانة المجالس المحلية