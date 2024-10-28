مدينة مصر تحقق قفزة في المبيعات وتسجل أعلى قيمة إجمالية بلغت 36.7 مليار جنيه حتى الربع الثالث من 2024

سجلت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، أداءً قوياً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث حققت قفزة كبيرة في المبيعات، ووصلت القيمة الاجمالية للشركة إلى 36.7 مليار جنيه مصري. وهو ما يعكس الأداء المتنامي للشركة ومتانة وضعها المالي ونجاح استراتيجيتها الرامية إلى تنمية محفظة أراضيها وتنوع مشروعاتها في مناطق استراتيجية تحقق القيمة لعملائها وتتماشي مع رؤية الدولة المصرية للتنمية العمرانية 2030.

ولم تقتصر الأرقام القياسية على نسب المبيعات فقط، ولكن امتدت إلى سرعة بيع أكثر من 4000 وحدة بمشروعات متنوعة لشركة مدينة مصر خلال٩ أشهر، وهو أكثر من ضعف ما تم بيعه من وحدات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومن جانبه، صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلا: "فخور بالنتائج الإيجابية التي نحققها عاما بعد عام، وهي تعكس جهود وتفاني فريق العمل، وثقة عملائنا في اسم مدينة مصر، لتصل القيمة الاجمالية للمبيعات للشركة إلى 36.7 مليار جنيه مصري وهو ما يعد أكبر دافع وحافز لنا لمواصلة مسيرة الإنجازات لتعزيز مكانة الشركة في السوق العقاري." وأضاف: "سنواصل العمل على زيادة محفظة أراضينا وتنوع مشروعاتنا لتشمل المزيد من الخدمات والحلول العقارية المبتكرة لتلبي توقعات وتطلعات عملائنا، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة وذلك استنادا إلى تاريخ الشركة الممتد لأكثر من 65 عام في السوق العقاري المصري."

وبفضل استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة أعلنت مدينة مصر عن عدة مشروعات جديدة تم إطلاقها خلال التسعة أشهر الأولى بنجاح، بما في ذلك مراحل جديدة في "تاج سيتي" و"سراي" و"The Butterfly" في مستقبل سيتي والتي شهدت إقبالاً ملحوظًا، مما يؤكد ثقة العملاء في جودة منتجات الشركة، بالإضافة لإطلاق "تجد"، أول منطقة تجارية متكاملة داخل "تاج سيتي". ومن ناحية أخرى، تم طرح شهادة ضمان "ثقة" وهي الأولى من نوعها في القطاع العقاري المصري وإنشاء أول مدرسة سويسرية دولية في المنطقة بالتعاون مع كلوب كيان التابعة لشركة بلو ريبون والرائدة في إدارة الأندية الرياضية.

تسعى مدينة مصر لتنمية محفظة الأراضي التي تمتلكها والتي تبلغ أكثر من 12.6 مليون متر مربع من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات تجارية وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة.