كأس إنتركونتيننتال.. الخطيب يجتمع بالشناوي ويوجه رسائل للاعبي الأهلي قبل مواجهة العين

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور المران الأخير للفريق الأول على استاد القاهرة مساء اليوم، استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وحرص الخطيب على التواجد في التدريبات من البداية وعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب الختامي كما حرص على مصافحة جميع اللاعبين والشد من أزرهم وتحفيزهم من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة كما وجه رئيس الأهلي رسائل خاصة للاعبي الفريق للحفاظ على تركيزهم قبل المواجهة المهمة والمصيرية في كأس إنتركونتيننتال

كما اجتمع محمود الخطيب مع الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق على هامش المران للحديث عن المباراة واهمية تحقيق الفوز والحفاظ على تركيز اللاعبين قبل المباراة التي تجمع الاهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال.

تفاصيل المران الأخير للأهلي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على استاد القاهرة، استعدادًا لمباراة العين الإماراتي التي تقام مساء غد في كأس إنتركونتيننتال.

وأدى الفريق تدريباته اليوم بحضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للوقت المسموح به في البطولة.

واشتمل مران الفريق على تدريبات بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة العين الإماراتي، غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس القارات للأندية "الإنتركونتيننتال"، على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والعين الإماراتي، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين

وتذاع مباراة المارد الأحمر والزعيم الآسيوي على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الإنتر كونتيننتال، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر، وأون تايم سبورت.

تردد قناة ON TIME SPORTS 1

القمر صناعي: نايل سات

تردد: 11861

الاستقطاب: عمودي H

معدل ترميز 27500

تردد قناة AD SPORTS HD 1

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة MBC MASR 2

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11832

الاستقطاب: عمودي H

الترميز: 27500

دخول جماهير العين استاد القاهرة بجواز السفر

أعلن الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي إنه تمت مخاطبة السلطات المصرية للسماح لجماهير نادي العين الإماراتي بالدخول لملعب استاد القاهرة الدولي بموجب جواز السفر والإقامة.

وقال المدير التنفيذي للأهلي أن الأمر لقي استجابة كاملة من السلطات المصرية التي تبذل جهودًا كبيرة لتخرج مباراة الأهلي والعين الإماراتي بما يليق بالعلاقة الوطيدة التي تربط بين الناديين الشقيقين، وأواصر الحب التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي.

تذاكر ودعوات لجماهير العين

كشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن تخصيص 2170 تذكرة لجماهير نادي العين الشقيق بخلاف 300 مقعد في الدرجة الأولى، ومثلهم في المقصورة الأمامية، بالإضافة إلى مجموعة من الدعوات.

كما تقرر تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار ضيوف نادي العين، وكذلك بوابة خاصة لدخول جماهير النادي الضيف لمنع حدوث أي تكدس بين الجماهير.. وقال إنه تمت الاستجابة لكافة طلبات نادي العين بالتنسيق الكامل مع كافة السلطات المصرية، وتوفير كل سبل الراحة.

وفد رسمي من النادي الأهلي لاستقبال بعثة العين

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تشكيل وفد يضم محمد سراج الدين، ومحمد الجارحي، وحسام غالي، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي لاستقبال بعثة نادي العين الإماراتي الشقيق عند الوصول بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة.. يذكر أن فريقي الأهلي والعين يتباريان على كأس الإنتركونتيننتال بعد غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة.