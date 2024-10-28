ads
الإثنين 28 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس إنتركونتيننتال.. كواليس المران الأخير للأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة، استعدادًا لمباراة العين الإماراتي التي تقام مساء غد في كأس إنتركونتيننتال.

وأدى الفريق تدريباته اليوم بحضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للوقت المسموح به في البطولة.

واشتمل مران الفريق على تدريبات بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

النادي الاهلي كأس إنتركونتيننتال