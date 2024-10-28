كأس إنتركونتيننتال.. كواليس المران الأخير للأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة، استعدادًا لمباراة العين الإماراتي التي تقام مساء غد في كأس إنتركونتيننتال.

وأدى الفريق تدريباته اليوم بحضور وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للوقت المسموح به في البطولة.

واشتمل مران الفريق على تدريبات بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.