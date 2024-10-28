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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"برشلونة" فريق العالم للسيدات موسم 2023/2024

فريق برشلونة للكرة
فريق برشلونة للكرة النسائية
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حصل فريق برشلونة على أفضل فريق للسيدات  لكرة القدم  في موسم 2023/2024.

وتمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لكل من:

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.
الكرة الذهبية لأفضل لاعبة.
جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب (أقل من 21 سنة).
جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.
أفضل مدرب للرجال.
أفضل مدربة نسائية .
فريق الرجال لهذا العام.
فريق العالم للسيدات.

وشهد مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لجوائز هذا الموسم  والتى تعد  استثنائية  بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، بفضل التعاون بين مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

أفضل فريق للسيدات فرانس فوتبول برشلونة موسم 2023 2024 دو شاتليه