استجابة لشكاوي المواطنين.. محافظة الجيزة تزيل 700 حالة إشغال متنوعة بالهرم

قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم، بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشارع سليم ومنطقة ١٦ عمارة واللبيني فيصل وخلف موقف ٢٨ ، وجاءت الحملات استجابة للشكاوي الواردة من المواطنين .

وتمت الحملات بناء علي تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية علي الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين .

حيث اسفرت الحملات عن رفع ٧٠٠ حالة اشغال للطريق شملت كراسي واستاندات ووسائل لعرض المنتجات وعربات مأكولات وقد تم مصادرتها مع تحقيق الانضباط بالشارع الي جانب إزالة التندات والبروز والاعلانات المخالفة والحواجز الحديدية وذلك بمتابعه من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومعتز مسعود نائب رئيس الحي ومجموعة العمل المرافقة وبالتعاون مع شرطة المرافق .