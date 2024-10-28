السفير التركي بالقاهرة: مصر الوجهة الأولى للشعب التركي.. فيديو

قال صالح موطلو شن، سفير تركيا في القاهرة، إن الشعب التركي مهتم دائما بالذهاب إلى مدينة شرم الشيخ باعتبارها مدينة جاذبة للسياح بشكل عام.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «مدينة شرم الشيخ جوها رائع طوال العام، وتعتبر قبلة سياحية دائما للسائحين الأتراك».

وأشاد السفير التركي بمدينة شرم الشيخ، قائلاً: «تضم أفضل الفنادق فى العالم، وبها منشآت سياحية على أعلي مستوي، كما أن الأتراك يحبون القدوم فى فصل الشتاء إلى شرم الشيخ تحديدًا».

وأردف صالح موطلو شن: «مصر هى الوجهة الأولي للشعب التركي، وندعم قدوم الشعب التركي لقضاء إجازتهم بالقاهرة كل عام، لأننا نريدهم أن يشاهدوا أثار مصر القديمة والتعرف على الحضارة المصرية».

وأكمل السفير التركي بالقاهرة: «المصريون يحبون زيارة تركيا، ويستمتعون بتناول الأطعمة التركية والقيام بأعمال التسوق هناك».

وأوضح سفير تركيا بالقاهرة، أنه من المستهدف زيادة عدد السائحين من تركيا إلي مصر والعكس إلى 500 ألف سائح خلال 5 سنوات، ومن المتوقع ارتفاع عدد السائحين بعد ذلك إلى مليون سائح مستقبلا.

