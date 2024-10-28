برتوكول تعاون بين جهاز حماية البحيرات وكلية الثروة السمكية بجامعة السويس

استقبل اليوم، جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفدًا من كلية الثروة السمكية بجامعة السويس كأولى الخطوات التنفيذيه لتفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجهاز وجامعه السويس سبتمبر الماضي.

جاء هذا اللقاء بدعم من اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز والاستاذ الدكتور اشرف حنيجل رئيس الجامعه حيث اكد الطرفان على حرصهما لتعزيز الشراكه مع المؤسسات الاكاديميه ودعم قاعده البحث العلمي وتاهيل الشباب لسوق العمل ضمن فعاليات المبادره الرئاسيه بدايه جديده لبناء الانسان.

وتبادل الجانبان أطراف النقاش حول سبل تفعيل التعاون فيما يتعلق باعداد برامج تدريبيه متخصصه لشباب الصيادين للتعرف على العلوم الاساسيه المرتبطه بمصائد الاسماك وأهم الحرف وإجراءات السلامه البحريه وإستمرار التعاون في مجال تدريب طلبة قسم المصايد في موانئ الصيد المختلفة والاستفادة من الخبرات الاكاديمية في الدورات التدريبية التي ينظمها الجهاز الى جانب برامج اخرى لمزارعي الاسماك للتعريف باهم متطلبات جوده المنتج السمكي بالاضافه الى برامج تدريبيه لطلبه الكليه لتاهيلهم لسوق العمل وفي سبيل ذلك فقد اكد الطرفان على تسخير جميع الامكانيات بالجهتين لتنفيذ هذه البرامج وتطرق الحديث الى منح الماجستير المهني التي يمكن توفيرها للعاملين بالجهاز لتنميه الكوادر الفنيه ودعم الاستثمار في راس المال البشري بما يحقق اهداف المبادرة الرئاسيه.

وسلط الدكتور أسامه قدور عميد كلية الثروة السمكيه الضوء على أهم مشكلات القطاع وهي ارتفاع اسعار الاسماك نتيجه لزياده تكلفه الانتاج وفي مقدمتها مشكله الاعلاف وإستهلاك الكهرباء مؤكدًا على اهميه استخدام الطاقه المتجدده في الاستزراع السمكي لما لها من اثر ايجابي للحفاظ على البيئه كما اكد السيد الدكتور احمد سني الدين رئيس الاداره المركزيه للانتاج والتشغيل على رغبة الجهاز في تصنيع اعلاف الاسماك بتقنيه الاكسترودر احدث الانظمه المستخدمه لتصنيع كافه انواع الأعلاف والاستفادة من الخبرات الاكاديمية وامكانيات الجهاز لتحقيق ذلك مع ضرورة توعية المزارع بالتركيز على نوعية العلف المستخدم وأهميته في الحصول علي منتج سمكي سليم ٱمن حيث يرتبط هذا بنظام تكويد المزارع السمكيه وتاهيلها للتصدير الامر الذي يستلزم ضرورة الاهتمام بكافة مراحل الانتاج كما أشار د. احمد إلى رغبة الجهاز في التعاون مع الكلية في مجال الاستثمار بالاقفاص السمكية التي تم الإعلان عنها وتدريب الكوادر من الجهاز علي عمليات المراقبة والمتابعة لعملية الاستزراع.

وعن اعتماد المعامل المركزيه بالجهاز وحصولها على شهاده الجودة تحدثت ولاء مجدي مسؤول توكيد الجوده عن هذه التجربه، مشيرة الى امكانية تقديم الدعم الفني اللازم والتعاون مع الكليه لتاهيل معاملها للاعتماد في القريب العاجل تلا ذلك قيام الوفد بجولة تفقديه بالمعامل المركزيه والتباحث حول الاجهزه المتوفره لدى الطرفان لتبادل عمليات التحليل المعتمدة بالجهتين ولتعزيز مجال البحث العلمي والاشراف المشترك على الرسائل والابحاث العلميه.

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