ريال مدريد "بالون دور" أفضل فريق رجال لكرة القدم

حصل فريق ريال مدريد على أفضل فريق الرجال لكرة القدم في موسم 2023/2024، حيث حصل الفريق على جائزة أفضل فريق في العالم لعام 2024، بعد حصوله على بطولة الدوري الإسباني وكذلك دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخ البطولة.

وتمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لكل من:

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.

الكرة الذهبية لأفضل لاعبة.

جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب (أقل من 21 سنة).

جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.

أفضل مدرب للرجال.

أفضل مدربة نسائية.

فريق الرجال لهذا العام.

فريق العالم للسيدات.

وشهد مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لجوائز هذا الموسم، التى تعد استثنائية بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، بفضل التعاون بين مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.