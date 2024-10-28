ads
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال مدريد "بالون دور" أفضل فريق رجال لكرة القدم

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصل فريق ريال مدريد على أفضل فريق الرجال لكرة القدم  في موسم 2023/2024، حيث حصل الفريق على جائزة أفضل فريق في العالم لعام 2024، بعد حصوله على بطولة الدوري الإسباني وكذلك دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخ البطولة.

وتمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لكل من:

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.
الكرة الذهبية لأفضل لاعبة.
جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب (أقل من 21 سنة).
جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.
أفضل مدرب للرجال.
أفضل مدربة نسائية.
فريق الرجال لهذا العام.
فريق العالم للسيدات.

وشهد مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لجوائز هذا الموسم، التى تعد  استثنائية  بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، بفضل التعاون بين مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

فضل فريق الرجال فرانس فوتبول أفضل فريق الرجال لكرة القدم ريال مدريد لدوري الإسباني وري أبطال أوروبا