محافظ أسوان لـ"البوابة نيوز": خدمة المواطن فى مقدمة أولويات القيادة السياسية

أكد اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للمحافظين عقب حلف اليمين الدستورية تتمحور حول تلبية احتياجات المواطنين فى مجالات عدة، كالتعليم والصحة والبنية التحتية والنظافة العامة، بالإضافة إلى الاهتمام بالقضايا التى تهم الشارع المصرى، كما تهدف التكليفات إلى استغلال المزايا النسبية لكل محافظة وتعظيم مواردها، لتكون بمثابة خارطة طريق لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة، مع التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمواطن الأسوانى.



جاء ذلك خلال حوار محافظ أسوان لـ" البوابة نيوز"، موضحا أن تكليف القيادة السياسية لنا هو خدمة المواطن، الذى يأتى دائمًا فى مقدمة أولوياتنا، نعمل بجد لتلبية احتياجاته وتحسين مستوى معيشته وتوفير حياة كريمة له لذلك، نحن نتواصل بشكل مباشر مع المواطنين من خلال اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية والجولات الميدانية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المختلفة مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وكل فئات المجتمع الأسوانى، وأيضاً من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والذين يجسدون الدور الوطنى والمجتمعى والمهنى فى نقل نبض الشارع وتسليط الضوء على المشاكل والاحتياجات الجماهيرية مما يسهم فى سرعة إيجاد الحلول المناسبة لها، وأنتهز الفرصة للتأكيد على ضرورة تحرى الدقة فيما يتم نشره والتركيز على إبراز الإيجابيات والإنجازات وما يتم بذله من جهود ملموسة وحقيقية على أرض الواقع لرفع المعنويات للمواطن الأسوانى، مع إلقاء الضوء على السلبيات فى طور النقد البناء والإيجابى..

حركة محليات خلال الشهر المقبل



ووجه اللواء دكتور اسماعيل كمال رسالة طمأنة لأهالى أسوان بأنه لن يترك أى مشكلة دون التعامل السريع معها، وسنعمل جميعًا كفريق واحد، كجهاز تنفيذى يلتزم بالجد والإخلاص لتعظيم الإيجابيات، وهناك حركة محليات خلال الشهر القادم وذلك فى إطار الحركة العامة للتنمية المحلية وسنتواصل مع الوزارات والجهات المختلفة لوضع الحلول الفورية لأى مشاكل أو مطالب، وفقًا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.