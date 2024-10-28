رئيس السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة يتفقد موقف الصحابة الجديد بمنشأة البكاري.. صور

تفقد اللواء حازم لاشين، الرئيس التنفيذى لجهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة، اليوم الإثنين، موقف الصحابة الجديد (قيد الإنشاء)، والكائن بمدخل منشأة البكارى، وذلك لمتابعة الحالة الإنشائية للموقف بناءاً على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة للوقوف على آخر المستجدات والتطورات الخاصة بعملية إنشاء الموقف.

ومن خلال المتابعة تم إبراز بعض الملاحظات الإنشائية الخاصة ببوابات الدخول والخروج للموقف وقام" لاشين " بتوضيحها للمهندس الإستشارى ولمسئولى الشركة المُنفذة للمشروع.

كما أكد لاشين على سرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاء والتطوير حتى يتسنى لنا البدء فى تشغيل الموقف ودخوله الخدمة وبدأ العمل رسمياً.

ورافقه خلال الجولة كلٍ من: المهندس معاون السيد المحافظ و المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الُطرق بالمحافظة وليد حمودة رئيس قطاع الهرم واستشارى المشروع ومسئولى الشركة المُنفذة.