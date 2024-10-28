لتوعية الشباب.. محافظ دمياط يشارك في احتفالية نصر أكتوبر

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، فاعليات الندوة التثقيفية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، احتفالاً بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، جاءت بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة .

وقد بدأت فاعليات الندوة التى شارك خلالها الشباب أعضاء نموذج محاكاة برلمان الطلائع والشباب والشيوخ و الشباب المستفيدين من أنشطة إدارة البرلمان والتعليم المدنى، بالسلام الجمهورى ، وتلاوة آيات من القرآن الكريم ، وفقرات شعرية قدمها الطالبين على عوض وأمل عوض .

فيما وقد ألقى "محافظ دمياط " كلمة خلال الندوة استهلها بتوجيه التحية إلى جميع الحضور البالغة واعرب عن سعادته بالمشاركة بهذه الندوة التثقيفية عن حرب أكتوبر المجيدة، التى جاءت فى إطار الاحتفالات بالذكرى الحادية والخمسين للانتصارات التى حققها أبطال مصر فى ملحمة بطولية ستظل خالدة بحروف من نور فى تاريخ مصر ، فقد أكد أن حرب أكتوبر ٧٣ جسدت أسمى وأعظم معانى البطولة والفداء من أجل استرداد الأرض وكرامة الوطن.



و توجه " الدكتور أيمن الشهابى " بأسمى آيات التهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بهذه المناسبة العظيمة كما توجه برسالة شكر واعتزاز لرجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، عيون مصر الساهرة وحصنها المنيع للدفاع عن استقرارها وأمنها، والذى ساهم فى تحقيق خطة الدولة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التى طالت أرجاء مصر خلال السنوات الاخيرة فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية.

كما توجه " الدكتور أيمن الشهابى " بالتحية إلى أرواح شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، ووجه الشكر إلى مديرية الشباب والرياضة على دعمها إقامة هذه الندوة لتعريف أبنائنا وبناتنا بما حققه أبناء مصر فى هذه البطولة ، وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن فى نفوسهم ، فهم بناة المستقبل لهذا الوطن العزيز .

وألقى العميد محمد خليفة محاضرة عن انتصارات أكتوبر المجيدة، والتى تضمنت الإشارة عن ما حققه أبطال الجيش المصري يوم السادس من أكتوبر و عبور قناة السويس ، واقتحام خط برليف المنيع و مرحلة الاستعداد لها منذ حرب ١٩٦٧ مرورًا بحرب الاستنزاف فى عام ١٩٧٣.

هذا وقد توجه مدير مديرية الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى شعب مصر ورجال القوات المسلحة بهذه المناسبة العظيمة، كما وجه الشكر إلى محافظة دمياط على دعمه إقامة هذه الندوة ، ووجه التحية إلى المستشار العسكرى لحرصه على التواصل مع الشباب وتعريفهم بما حققه أبطال مصر فى هذه الملحمة البطولية