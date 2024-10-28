رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يفتتح النسخة السادسة من معرض أجرى بلازا

افتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي اليوم، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، النسخة السادسة من معرض أجرى بلازا بفندق هيلتون جرين بلازا بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية.

وقال "عزوز" خلال افتتاح المعرض، إن المعرض يعد واحدا من معالم المعارض الزراعية في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيدا بإحترافية فريق العمل القائم على تنظيمه.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، دعم الحكومة المصرية وعلى رأسها وزارة الزراعة لجميع منتجي المستلزمات الزراعية من مبيدات وأسمدة وآلات زراعية، مشيرا إلى أهمية عمل هذه الكيانات على التوسع في السوق المصري والبحث عن الفرص التصديرية المتاحة في مختلف الأسواق الخارجية.

وأكد "عزوز" أن هذا المعرض يقدم تجربة فريدة من نوعها في حرصه على تقديم منتجات زراعية مسجلة ومعتمدة من مختلف جهات وزارة الزراعة، مشيرا إلى أنه اطلع على أعمال لجان الرقابة على الأسمدة والمبيدات، في التفتيش على منتجات الشركات المشاركة في المعرض.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن هناك توجيهات صارمة من وزير الزراعة بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل إستخدامه.

ونوه "عزوز" أنه لزيادة الدور الإرشادي فيما يخص تداول المبيدات فقد تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) ولأول مرة يتم طباعة وتوزيع أكثر من ٥٠٠٠ نسخة مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية والتوجيه باستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والإستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

واستعرض رئيس قطاع الإرشاد الزراعي جهود وزارة الزراعة في تطوير خدمات الإرشاد الزراعي لدعم المزارعين، حيث استهدفت الوزارة في خطتها للثلاث سنوات القادمة تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والرقمي وتطوير وتفعيل المراكز الإرشادية بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وإنشاء منصات إرشادية إلكترونية وتطوير القدرات الإتصالية لتواكب التحول الرقمي في الإرشاد الزراعي والشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات الإرشادية المتميزة للمزارعين.

وأكد "عزوز" أنه بناءا وزير الزراعة بتكوين مجموعات وفرق إرشادية من الباحثين بمركز البحوث الزراعية في كافة التخصصات للتواجد بصفة مستمرة في المراكز الإرشادية لتقديم الخدمات والدعم الفني للمزارعين والتواجد في الجمعيات التعاونية الزراعية وتنفيذ حقول نموذجية إرشادية ومدارس حقلية وعقد ندوات إرشادية متخصصة للزراعات الموجودة بزمام كل مركز.

من جانبه قال المهندس خالد أمين - الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض ان هناك حوالى 170 شركة محلية وعالمية مشاركة في المعرض هذا العام حيث يشهد أيضا تنظيم عدد من ورش العمل والندوات الإرشادية والدورات التدريبية على هامش المعرض بهدف إلقاء الضوء على أحدث التقنيات الزراعية للشركات الزراعية العاملة في السوق المصرية.

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