نقابة الصحفيين تستضيف السفير السوداني بالقاهرة الخميس المقبل

تستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، يوم الخميس المقبل الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة في حوار مفتوح تحت عنوان "مصر والسودان.. مصير واحد وأمن قومي مشترك".

صرح بذلك حسين الزناتي وكيل النقابة رئيس لجنة الشئَون العربية والخارجية ،وأكد على أن هذا الحوار يأتي في إطار حرص لجنة الشؤون العربية على إلقاء الضوء على القضايا الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن الأزمة السودانية تحتل الأولويات المصرية نظرا للأواصر التاريخية المشتركة بين الشعبين منذ آلاف السنين.

وأشار الزناتي، إلى أن الحوار سيتطرق بشكل مستفيض إلى تطورات الأزمة السودانية الراهنة والدور المصري في دعم الشعب السوداني في تلك الظروف السياسية والإنسانية العصيبة.