هيثم عرابى: التواجد بين الكبار والمشاركة الأفريقية من أولويات مودرن سبورت.. فيديو

كشف هيثم عرابى المدير التنفيذى لنادى مودرن سبورت، عن دوافع النادى فى الموسم الجديد.

وذكر هيثم عرابى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى مقر النادى، على هامش مران الفريق على الملعب الفرعى بأستاد القاهرة الدولى، ان دوافع منذ البداية التواجد بين أهم 5 فرق فى مصر ، والمشاركة الأفريقية.

وقال عرابى: "نثق فى الفريق لتحقيق أهداف النادى خلال الموسم القادم".

وأكد عرابى على أهمية الأنسجام بين الفريق، قائلاً: "الانسجام ثم الأنسجام داخل الفريق هو التحدي الأكبر لنا خل الموسم القادم".

وأضاف: "تعاقدنا مع 16 صفقة، ويتواجد القوام الرئيسى، وهدفنا التواجد بين أهم 5 فرق فى مصر، فامودرن فريق كبير والبداية ستكون أمام إنبى ثم بتروجيت وجميع مباريات الدورى لن تكون سهلة".

وانهى تصريحاته قائلاً: "أن المشاركة الأفريقة من ضمن أهداف فريقنا هذا الموسم، ولن نتخلى عن حلمنا".