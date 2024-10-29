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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

للمرة الثانية على التوالي.. إيتانا بوتماني تحقق الكرة الذهبية للسيدات

إيتانا بوتماني
إيتانا بوتماني
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حصلت إيتانا بوتماني لاعبة برشلونة الإسباني ومنتخب إسبانيا على جائزة الكرة الذهبية 2024، كأفضل لاعبة في العالم، للمرة الثانية على التوالي. 

فازت بوتماني على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا رفقة الفريق الكتالوني في الموسم الماضي، ما أسهم في حصولها على جائزة أفضل لاعبة في العالم 2024

 

وتمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لكل من:

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.
الكرة الذهبية لأفضل لاعبة.
جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب (أقل من 21 سنة).
جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.
أفضل مدرب للرجال.
أفضل مدربة نسائية.
فريق الرجال لهذا العام.
فريق العالم للسيدات.

وشهد مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لجوائز هذا الموسم  والتى تعد  استثنائية  بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، بفضل التعاون بين مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

الكرة الذهبية لأفضل لاعبة فرانس فوتبول إيتانا بوتماني جائزة الكرة الذهبية منتخب أسبانيا للمرة الثانية