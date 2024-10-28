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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

انعقاد الجلسة العمومية لاتحاد الرهبانيات النسائية بمصر

ارشيف
ارشيف
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انعقدت أمس، الجلسة العمومية لاتحاد الرهبانيات النسائية بمصر، وذلك بدير راهبات القديس شارل بروميه، بباب اللوق.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي، الذي ترأسه المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ثم ألقى  الأنبا باخوم، النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك محاضرة بعنوان "ما هو الرجاء وكيف نعيشه في حياتنا المكرسة كرفيق لفضيلتي الإيمان والمحبة".

واستشهد بوثيقة الحياة المكرسة، وبعض أحاديث قداسة البابا فرنسيس في هذا الشأن، داعيًا الأخوات الراهبات، أن يكن شهادة للرجاء في عالمنا اليوم.

كذلك، قدم  رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، بعض التوجيهات الخاصة بحياتنا الرهبانية، ولا سيما الاهتمام بالتكوين على كافة المستويات.

وفي الختام، تناقش الحضور حول عدد من الموضوعات، التي وردت في التقرير السنوي، والذي عرضته الأخت سعاد يوسف، رئيسة اتحاد الرهبانيات النسائية بمصر.

أقباط أقباط الكاثوليك