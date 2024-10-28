كاراتيه وكورال فني.. افتتاح الدورة التدريبية لطلاب جامعة دمياط

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط الدورة التنشيطية لطلاب الفرق الإعدادية والأولى والثانية بكليات الجامعة، والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب ،بحضور الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء كليات الجامعة ووكلائها ، ومحمد رفعت مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

تأتي الدورة التنشيطية في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز الوعي بالأنشطة الجامعية وتوفير بيئة محفزة للطلاب الجدد ، حيث شهد افتتاح الدورة التنشيطية عدة فعاليات أعقبت عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من القرآن الكريم ، تضمنت تلك الفعاليات عرض طابور لكليات الجامعة ، فضلاً عن عروض رياضية وفقرات شعرية وفنية وموسيقية متنوعة ، انتهت بافتتاح رئيس الجامعة للمعرض العلمي والفني لمنتجات ومشاريع الطلاب.

ودعا الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أبنائه طلاب وطالبات الجامعة للمشاركة في الأنشطة الجامعية.

وأكد الدكتور عماشة أن هذه الأنشطة تسهم في تطوير المهارات الشخصية وتعزيز الروابط بين الطلاب، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية نشطة وممتعة.

وفي كلمته أعرب الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة عن حرص جامعة دمياط على توفير بيئة أكاديمية تشجع الطلاب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية ، وتسعى دائماً لدعم جميع الأنشطة سواء ثقافية أو رياضية أو فنية أو علمية ، والتي تُعد ركيزة أساسية في تطوير مهارات الطلاب ، مما يسهم في تحسين تجربتهم الأكاديمية ويعزز من تفاعلهم الاجتماعي.

وأشاد رئيس الجامعة بتنظيم الدورة التنشيطية ، مثمناً جهود القائمين عليها ، مؤكداً أهمية تحفيز الطلاب للمشاركة في الأنشطة واغتنام الفرص المتاحة لتطوير شخصياتهم وتعزيز تجربتهم الجامعية وتسعى دائماً لدعم جميع الأنشطة سواء ثقافية أو رياضية أو فنية أو علمية ، والتي تُعد ركيزة أساسية في تطوير مهارات الطلاب ، مما يسهم في تحسين تجربتهم الأكاديمية ويعزز من تفاعلهم الاجتماعي.