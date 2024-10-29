ads
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أنشيلوتي يحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل مدرب للرجال

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصل المدرب كارلو أنشيلوتي  المدير الفني لفريق ريال مدريد على جائزة أفضل مدرب للرجال في موسم 2023/2024.

وتمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لكل من:

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.
الكرة الذهبية لأفضل لاعبة.
جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب (أقل من 21 سنة).
جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.
أفضل مدرب للرجال.
أفضل مدربة نسائية.
فريق الرجال لهذا العام.
فريق العالم للسيدات.

وشهد مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لجوائز هذا الموسم  والتى تعد  استثنائية  بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، بفضل التعاون بين مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

فرانس فوتبول أفضل مدرب للرجال كارلو أنشيلوتي ريال مدريد جائزة أفضل مدرب للرجال