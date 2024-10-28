للمرة الثانية على التوالي.. مارتينيز يحصد جائزة ياشين 2024 لأفضل حارس مرمى في العالم

للمرة الثانية على التوالي، فاز الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين بجائزة ياشين كأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2024.

مارتينيز نجح في قيادة أستون فيلا في الموسم الماضي للمشاركة في البطولات الأوروبية منذ سنوات عديدة من الغياب عنها، حيث يشارك في النسخة الحديثة من دوري أبطال أوروبا ويتصدر جدول الترتيب حتى الآن.

وكان مارتينيز توج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم عن عام 2023، بعدما كان سببًا في تتويج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لكل من:

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.

الكرة الذهبية لأفضل لاعبة.

جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب (أقل من 21 سنة).

جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.

أفضل مدرب للرجال.

أفضل مدربة نسائية.

فريق الرجال لهذا العام.

فريق العالم للسيدات.

وشهد مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لجوائز هذا الموسم والتى تعد استثنائية بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، بفضل التعاون بين مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.