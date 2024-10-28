أستاذ قانون دولي: إسرائيل تفجر قرى بأكملها بالجنوب اللبناني

أكدت الدكتورة تمارا برو، أستاذ القانون الدولي، أن الاحتلال يعمل على إزالة مربعات سكنية كاملة في جنوب لبنان، مشيرًا، إلى أن الاحتلال أعلن أنه ينفذ هجدومه في لبنان لإعادة المستوطنين إلى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة مرة أخرى.

وأضافت «برو»، خلال تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، أنّ الاحتلال ينشئ خطًا أمنيًا على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، لافتًا، إلى أن الاحتلال غير قادر على أن ينشئ ما يسمى "الفاصل الأمني" رغم العمليات العسكرية التي ينفذها.

وتابعت، أنّ هذا الأمر يرجع إلى المقاومة الكبيرة من حزب الله اللبناني، لافتةً، إلى أنّ إسرائيل تفجر قرى بأكملها في لبنان من أجل جعلها أراضٍ محروقة، بالإضافة إلى استهداف قوات يونيفيل والجيش اللبناني لإبعادهم عن المنطقة.



