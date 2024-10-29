ads
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. رودري يتوج بجائزة الكرة الذهبية

رودري
رودري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توج الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024. وتفوق رودري على منافسيه وعلى رأسهم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني.

وتمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لكل من:

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.
الكرة الذهبية لأفضل لاعبة.
جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب (أقل من 21 سنة).
جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.
أفضل مدرب للرجال.
أفضل مدربة نسائية.
فريق الرجال لهذا العام.
فريق العالم للسيدات.

وشهد مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لجوائز هذا الموسم  والتى تعد  استثنائية  بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، بفضل التعاون بين مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

462535381_1087371869427901_91147224873863178_n
462535381_1087371869427901_91147224873863178_n
رودرى الكرة الذهبية البالون دور فرانس فوتبول جائزة كوبا جائزة ياشين