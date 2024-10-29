رسميًا.. رودري يتوج بجائزة الكرة الذهبية

توج الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024. وتفوق رودري على منافسيه وعلى رأسهم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني.

وتمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لكل من:

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.

الكرة الذهبية لأفضل لاعبة.

جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب (أقل من 21 سنة).

جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.

أفضل مدرب للرجال.

أفضل مدربة نسائية.

فريق الرجال لهذا العام.

فريق العالم للسيدات.

وشهد مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لجوائز هذا الموسم والتى تعد استثنائية بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، بفضل التعاون بين مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.