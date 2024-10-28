غدا.. طقس مائل للحرارة نهارًا وللبرودة ليلا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء ، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد غدا الثلاثاء ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ورياح نشطة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 28 للعظمي والصغرى 15درجة ، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمي والصغري 17 درجة .