بمهرجان آفاق.. "زجاج انفجاري متقطع" على مسرح الهناجر غدا

يشهد جمهور مهرجان آفاق مسرحية، في السابعة مساء غد الثلاثاء، العرض المسرحي "زجاج انفجاري متقطع" على مسرح مركز الهناجر للفنون، ضمن مسابقة العروض الطويلة، بمرحلة النهائيات لمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة دورة الفنان نور الشريف، التي تقام على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر الجاري حتى 7 نوفمبر المقبل، برعاية د. أحمد هنو وزير الثقافة.

قال شادي نادر مخرج عرض "زجاج انفجاري متقطع": إن العرض المسرحي زجاج انفجاري متقطع يناقش مشاكل اجتماعية مختلفة عن طريق السوشيال ميديا التي تسبب أحياناً كارثة بين البشر، فإذا كانت مواقع التواصل قد قدمت لنا الكثير من الإيجابيات ومهدت الطريق نحو عالم سريع، إلا أنها تبقى سيفا ذو حدين، فسلبياتها لم تعد قابلة للتجاهل، كونها رمزا للخداع والنفاق الاجتماعي.

وأوضح نادر، أن المسرحية تحكي عن عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص الأب نوح و الأم رضا والطفل نادر، المريض بمرض الإنفجاري النفسي المتقطع، ويواجه نوح هذا المشكلة بصدر رحب والأم لا ترضي بذلك، ويحتجز الطفل داخل صندوق زجاجي لأجل حل مشكلة الصريخ المستمر، لتحدث صراعات داخلية بين الأب والأم تصل لرفع قضية خلع ضد الزوج، وما يعقب ذلك من مشاحنات أكبر وادعاءات كاذبة أمام الناس وعبر السوشيال ميديا والجرائد، ليتحول المشهد إلى قضية رأي عام، وتريند، وفي ظل جهل الأب بمواقع وسائل التواصل الاجتماعي يقف موقف الخاسر والظالم في القضية، ويصبح ضحية التريند، فالكل كسب من وراء قضيته أموالاً كثيرة وشهرة وفي النهاية يتم احتجاز الأب داخل الصندوق الزجاجي ويبقي وحيدا وسط مجتمع مريض بالأفكار السيئة وتأثير السوشيال ميديا.

المسرحية من بطولة كل من حسب أدوارهم "الأب نوح" محمد خروبه، "الأم رضا" نور عرفات، "الطفل نادر" ستيفن عماد، "فلوباتير" علي زعتر، "انستوزي" ساندرا ماجد، "الشاب" مارو إبراهيم، "المذيع" مصطفي وائل، "زوج1" بولا عايد، "زوجه1" ميرنا حكيم، "زوج 2" أحمد شعبان، "زوجه 2" فيرينا عطا، "عادل منصف" سعيد سمير، "د.ماهر" مروان عمرو، "د.عبد السميع" أشرف هاني، "د.نظير" شهد السعيد، "د.فايق" أحمد حمدي، "د.تيسير" بيشوي عياد، "د.جميلة" دميانه مجدي، استعراضات فيرينا عطا – بيشوي شريف –مريم عيد – يوستينا عزت - دميانه مجدي- بيشوي عياد- شهد السعيد– احمد حمدي- سعيد سمير- أشرف هاني، إعداد موسيقي بيشوي حنا، إضاءة شادي نادر، ديكور كيرلس ناجي، ماكياج دميانة مجدي، استعراضات محمد بحيري، اكسسوارات وملابس ديفرام شنودة، إدارة خشبة كريم سمير، مساعد إخراج فيرينا عطا، تأليف أحمد محمد مراد، إخراج شادي نادر.

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.