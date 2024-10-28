إطلاق اسم المجاهدة فرحانة على قاعة الاجتماعات الرئيسية بجامعة العريش.. صور

الإثنين 28/أكتوبر/2024 - 09:02 م

أطلقت جامعة العريش اسم المجاهدة السيناوية الحاجة فرحانة علي قاعة الاجتماعات الرئيسية بجامعة العريش بقرار من رئيس الجامعة حسن الدمرداش تقديرا من الجامعة للدور الوطني والبطولي، الذي قامت به المواطنة السيناوية الحاجه فرحانه في دعم الدولة.

وأهدى رئيس الجامعة حسن الدمرداش الحاجة فرحانة درع جامعة العريش وكذلك شهادة تقدير لها ولنجلها مؤكدًا أن هذا التكريم يعد تكريما لجامعه العريش مؤكدًا علي دعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أكد رئيس الجامعة أن تكريم الحاجة فرحانة هو تكريم لكل امرأة مصرية وتكريم لكل سيناوي وسيناوية محبه إلى وطنها مشيرا إلى أن التكريم رسالة إلى رئيس الجمهورية أن الحاجة فرحانة هي مثال لكل سيناوي وطني.

وعلى هامش اللقاء قام المهندس عبد المنعم نجل المجاهدة السيناوية بسرد قصة حياة الحاجة فرحانة وصور الجهاد والنضال لها.

حضر التكريم الدكتور عبد الكريم الشاعر عضو هيئة التدريس بالجامعة، وكذلك ممثلين عن الطلاب حيث قاموا بتوجيه رسايل شكر للمجاهده فرحانة.

واختتم اللقاء بالتكريم وإهداء درع الجامعة والصور التذكارية.

IMG-20241028-WA0065

IMG-20241028-WA0069

IMG-20241028-WA0068

IMG-20241028-WA0066

IMG-20241028-WA0061

IMG-20241028-WA0062

IMG-20241028-WA0064

IMG-20241028-WA0063