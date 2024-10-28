الأرصاد تحذر من اضطرابات في الأحوال الجوية بدءا من الجمعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الثلاثاء 29 أكتوبر إلي الأحد 3 نوفمبر المقبل، حيث يشهد غدا الثلاثاء والأربعاء 30 أكتوبر، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، ومائلا للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أنه يشهد شبورة مائية علي الطرق المؤدية من والي شمال البلاد حتي شمال الصعيد.

كما يشهد الخميس 31 أكتوبر امطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر .

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح درجات الحرارة في الظل علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 24_27 درجة للعظمي ودرجات الحرارة الصغري من 19_18 درجة.

وحذرت الأرصاد من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية تضرب شمال البلاد ابتداء من الجمعة 1 نوفمبر يصاحبها سقوط امطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أنه من الجمعة 1 نوفمبر حتي الاحد 3 نوفمبر سيكون هناك امطار متوسطة الي غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وامطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.