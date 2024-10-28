بالفيديو.. وليد دعبس يحدد أهداف مودرن سبورت فى الموسم الجديد

كشف وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادى مودرن سبورت، عن أهداف فريقه قبل انطلاق الموسم الجديد، خلال اللقاء الصحفى على هامش مران الفريق على الملعب الفرعى باستاد القاهرة الدولى.

حيث أكد دعبس، أن هدف فريقه التواجد فى المثلث الذهبى خلال منافسات الموسم المقبل.

وقال دعبس خلال المؤتمر الصحفى: "درسنا جميع الصفقات التى تم التعاقد معها خلال فترة الأنتقالات الصيفية الحالية".

وتعاقد مجلس إدارة مودرن سبورت مع 16 صفقة خلال الفترة الحالية لتدعيم فريق كرة القدم بالنادى، قادرًا على المنافسة، وتحقيق مراكز متقدمه.

وأضاف: "أتمنى أن يحقق الفريق مع كابتن طلعت يوسف ما نريده، وظهر بشكل جديد ومختلف ولكن هذا الأمر لن يحدث من البداية ومن أول مباراة، ولكن مع مرور الوقت، حتى نتواجد بين ثلاثى المقدمة فى النهاية".

وأنهى تصريحاته قائلاً: "فى أختيارنا للصفقات الجديده، كان من ضمن اهدافنا النزول بالأعمار السنيه، وأتمنى أن تقوم جميع الفرق بمراعاة ذلك من أجل أستفادة المنتخب الوطنى".