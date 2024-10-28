الكرة الذهبية حائرة بين أنشلوتي وجوارديولا.. والأفضلية للإيطالي

ساعات قليلة تفصلنا عن تحديد هوية البطل الجديد لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، الذى يستضيفه مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، فى حفل البالون دور، والتى تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".

ويسعى عشاق الكرة المستديرة حول العالم لتسليط الأضواء لأقرب المحتملين لحصد الجائزة، وذلك بعد التقارير الكثيرة التى أفادت بفوز عدد مختلف من المدربين بجائزة اليوم، إلا ان "البوابة نيوز" رصدت أقرب وأبرز الأسماء المرشحة، وأرقامها التى حققتها، والتى جاءت كالتالى:

المرشحون للفوز بـ الكرة الذهبية

المرشح الأول:

الإيطالي كارل أنشلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ، 65 عاما.

قاد الفريق في موسم 2023/2024 فى 55 مباراة بجميع البطولات، أحرز الفريق خلالها 133 هدف، واستقبل 53.

توج ببطولة دورى أبطال أوروبا، الدورى الإسبانى والسوبر الإسبانى.

كارل أنشلوتي

المرشح الثانى للفوز بـ الكرة الذهبية

الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتى الانجليزى، صاحب الـ 53 عام.

قاد الفريقفي موسم 2023/2024 فى 53 مباراة بجميع البطولات، أحرز الفريق خلالها 158 هدف، واستقبل 66.

توج بلقب البريميرليج ، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية



بيب جوارديولا

ومن المقرر أن تكون نسخة العام الجارى استثنائية، وذلك بعد التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من خلال دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، والتى تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.