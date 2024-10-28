حزب الله يستهدف آليات إسرائيلية ويوقع خسائر بشرية في كفركلا

الإثنين 28/أكتوبر/2024 - 08:45 م

أفاد "حزب الله" اليوم الإثنين بأن مقاتليه استهدفوا آليتين تابعتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند منطقة كفركلا في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، ما أسفر عن اشتعال النيران فيهما وسقوط عدد من الجنود بين قتلى وجرحى.

وذكر الحزب، وفقًا لتقرير نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن العملية نُفذت دعمًا للشعب الفلسطيني في غزة ومن منطلق الدفاع عن الأراضي اللبنانية وسكانها، حيث جرى نصب الكمين في ساعات الصباح الباكر لاستهداف آليات وجنود الجيش الإسرائيلي المتقدمين باتجاه تل نحاس قرب كفركلا.

وأوضح البيان أن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق نار كثيف من الأسلحة الرشاشة والصواريخ عند وصولها للنقطة المستهدفة، ما أدى إلى تدمير الآليتين.

وفي هجوم آخر، أعلن الحزب عن استهداف تجمع آخر للقوات الإسرائيلية بصواريخ أُطلقت باتجاه منطقة العمرا غرب الوزاني، مشيرًا إلى أن هذا هو الهجوم الثاني في هذه المنطقة خلال اليوم.

وردًا على ذلك، شنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جوية طالت عدة بلدات في محافظة النبطية، بينها عدشيت ورومين وحي الميدان في مدينة النبطية، بالإضافة إلى مواقع في البرغلية والرمادية وأطرافها.

وامتدت الغارات لتشمل مناطق بين زوطر الشرقية وعلمان، واستهدفت عدة مبانٍ وشقق سكنية في أنحاء متفرقة من مدينة صور.