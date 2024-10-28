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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الخط الثالث للمترو يقلل زمن التقاطر غدا بسبب مباراة الأهلي والعين

مترو الانفاق
مترو الانفاق
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أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق عن توفير قطار كل 4 دقائق ونصف غدا الثلاثاء ابتداء من الساعة 2 مساءاً حتي الساعة 7 مساء  ومن الساعة 10 مساءا حتي الساعة 12 منتصف الليل وذلك بمناسبة مباراة النادي الأهلي ونادي العين الإماراتي. 

وأكدت الشركة أن ركاب محطة جامعة القاهرة أو محطة روض الفرج لمحطة الكيت كات سيكون الوقت بين كل قطار والآخر 9 دقائق. 

وأوضحت الشركة أن فريق خدمة العملاء جاهزة في جميع المحطات لاستقبال الجماهير بترتيبات خاصة لتسهيل حركة الدخول و الخروج من المباراة. 

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