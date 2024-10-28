صحة سوهاج: غلق مستشفى خاص وعيادة لوجود مخالفات جسيمة

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن غلق مستشفي خاص بمركز المنشأة جنوب المحافظة لعدم الترخيص وعدم حمل العاملين بها تراخيص مزاولة المهنة و فروا هاربين فور دخول فريق التفتيش للمستشفى، لافتا أيضاً إلي ضبط أدوية مجهولة المصدر وأدوية مخدرة بعضها منتهي الصلاحية، مما يشكل خطراً على المرضى المترددين عليها.

وعلي الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة.

وفي السياق تم غلق وتشميع عيادة يجري بها عمليات مناظير جهاز هضمي بمركز جرجا لمخالفات اشتراطات مكافحة العدوي وعدم الإلتزام بالتعقيم للأجهزة والأدوات المستخدمة.

وضبط بعض حقن التخدير تم غلق وتشميع العيادة فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح دويدار أن تلك الحملات نفذت بمشاركة فرق العلاج الحر والحوكمة والمراجعة الداخلية وهيئة الدواء المصرية مؤكداً استمرارها بجميع مراكز المحافظة لضمان حصول المواطن علي خدمة طبية أمنة.

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