آداب سوهاج تستقبل فريق هيئة ضمان جودة التعليم لاعتماد 6 برامج دراسية

استقبلت كلية الآداب بجامعة سوهاج فريق المراجعين الخارجين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتقييم واعتماد 6 برامج دراسية بالكلية.

صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال إن استحداث برامج وتخصصات دراسية جديدة يعد أحد سبل تطوير التعليم الجامعي فى مصر، ويدل على الإستمرار فى التقدم والتميز الذي يواكب متطلبات سوق العمل المحلي و الدولي والإقليمى، إلى جانب دوره فى إعداد خريجين مؤهلين للعمل فى مختلف المجالات التنموية.

وأوضح الدكتور محمد توفيق عميد الكلية، أن البرامج الجديدة التى يتم تقييمها لاعتمادها للدراسة تشمل اللغة العربية، الدراسات الإسلامية، التاريخ، الفلسفة، علم النفس، وبرنامج الاجتماع، مضيفاً أن الزيارة تستمر لمدة 3 أيام فى الفترة من 27 حتى 29 من أكتوبر الجاري، حيث شهدت فعاليات اليوم الأول من الزيارة اجتماع الفريق مع عميد الكلية والهيئة المعاونة والأطراف المجتمعية، بالإضافة إلى تفقد الأنشطة التعليمية مثل المحاضرات، التدريب العملي، المعامل، المكتبة، طرق التدريس غير النمطية، الإدارات المختلفة، وحدة التعلم الإلكتروني، والكنترولات.

وأضاف الدكتور محمود مراد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن اليوم الثاني للزيارة شمل استكمال تفقد الأنشطة التعليمية، وعقد لقاءات مع الطلاب والخريجين والاداريين، ثم اجتماع رئيس الفريق مع عميد الكلية ومنسق الزيارة، أما فعاليات اليوم الثالث فتضم عقد لقاء مع أعضاء هيئة التدريس بالبرامج، ولقاءات فردية جماعية مع مسئولى ضمان الجودة، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأيضاً مع رؤساء الأقسام، ومديري البرامج، ثم استكمال فحص ملفات المقررات الدراسية، وفي نهاية اليوم سيتم الاستماع إلى التقرير الشفهي النهائي للفريق عن نتائج التقييم.

جدير بالذكر أن فريق المراجعين الخارجيين يترأسه الدكتور ماجد محمود أبو العينين عميد كلية التربية بجامعة عين شمس سابقاََ، ويضم في عضويته كلا من الدكتور السيد محمد سلام، الدكتور مختار محمود عطا الله، الدكتور سعيد أحمد جمعة، الدكتورة وفاء يسري ابراهيم، الدكتور محمد جمال حسين، الدكتورة أمينة إبراهيم الشناوي، الدكتور موسى فتحي موسى، والدكتورة دعاء عاطف علي.