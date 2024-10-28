ذبول "الورد البلدي" في دبي.. لطيفة تتعرض لانتقاد المصريين بعد تغيير كلمات أغنيتها الشهيرة

تعرضت الفنانة لطيفة لموجة من الانتقادات بعد تبديلها لكلمات أغنيتها الشهيرة تعرف تتكلم بلدي، حيث استبدلت الفنانة كلمات أغنيتها بـ تعرف تتكلم عربي، وهو الأمر الذي عرضها لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من المصريين.

وقدمت لطيفة حفل تحدي القراء على مسرح دار الأوبرا في دبي، وخلال الحفل حرصت الفنانة على إعادة تقديم أغنيتها بشكل جديد، بعد مرور 20 عامًا من طرحها في فيلم سكوت هنصور، حيث أهدت الفنانة رسالة إلى مصر والوطن العربي من خلال كلمات أغنيتها الشهيرة التي حملت رسالة أيضًا لدعم فلسطين وللحديث عن القدس، ومدح الرسول.

وجاءت كلمات أغنية لطيفة تعرف تتكلم بلدي كالتالي: تعرف تحيا بتحدي على كل الصعب تعدي، إيدك تستقوى بيدي يبقا أنت أكيد العربي، تعرف بالحب تنادي، دي بلاد العزة بلادي ورسولي نبض فؤادي.. يا كل الشعب العربي يا عقلي وروحي وقلبي، الفكر الحر طريقي والعلم نور دربي، الطائي كرمه رسالة يرويها عمر بعدالة، والمجد في رحالة.. يا سورة في المصحف عندي نقراها جيل ورا جيل، قادر على اي تحدي.. أيام معرفة وفصاحة، وحضارة وإبداع وسماحة، يجمعنا أبو الهمة العربي، تعرف بالقدس تنادي دي بلاد العزة بلادي ورسولي نبض فؤادي.

وأثارت الفنانة لطيفة بتغيرها لهذه الكلمات حالة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الآن الفنانة لم تعلق على الانتقادات التي وجهت إليها مؤخرًا.