جامعة سوهاج تدشن فعالية "مصر هبة النيل" لنشر الوعي البيئي

دشنت جامعة سوهاج حملة "مصر هبة النيل" والتي نظمها مركز التنمية المستدامة وفريق التصنيف الدولي للجامعات الخضراء صديقة البيئة بالجامعة، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية"، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة ومنسق عام ملف التصنيف الدولي للاستدامة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، والمهندس محمد عيسى مدير جهاز شئون البيئة، وذلك بمقر الحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة: إن الهدف من الحملة هو نشر الوعي البيئي ومناقشة أهم القضايا والتحديات البيئية، لافتاً أن الجامعة وضعت برنامجاً متميزاً يشتمل على جميع الأنشطة بما فيها أنشطة الحفاظ على البيئة واستدامتها، والاهتمام بجميع معايير الاستدامة الستة، وهما البنية التحتية والمنشآت والغطاء الأخضر، الطاقة النظيفة والتغير المناخي، ترشيد وإدارة استخدام المياه، إدارة المخلفات بأنواعها المختلفة، النقل النظيف والمستدام، التعليم والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور خالد عمران أن هذه الفعالية تأتي بصورة توعوية بين طلاب ومنسوبي الجامعة لتوعيتهم بالحفاظ على نهر النيل من التلوث، حيث أن تلك الفعاليات تفيد الجامعة في إطار الاستعداد لتجهيز ملف الجامعة للتقدم للتصنيف الدولي للجامعات المستدامة، وبصفة خاصة في طريقة إتباع الجامعة لمعايير الاستدامة في إدارة المياه.

وذكر الدكتور حمدي حسانين، أن الفعالية شارك بها ١٥ طالب من كلية التكنولوجيا والتعليم فرقة الكشافة، حيث قام الطلاب بالتحدث مع منسوبي الجامعة وتوزيع بعض المنشورات الهادفة للتوعية بخطورة تلويث نهر النيل، بمشاركة ثريا أبوحجي عضو فريق التصنيف، وبإشراف المهندسة نوال محمود عمر المدرس المساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم ومسئولة معيار إدارة المياه بملف التصنيف الدولي.

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