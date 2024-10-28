إيطاليا تدعو إيران لضبط النفس وتجنب التصعيد مع إسرائيل

دعا أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، إيران إلى ضبط النفس وعدم الانجراف إلى ردود فعل تجاه إسرائيل، مشددًا على أهمية تغليب الدبلوماسية في هذه المرحلة.

وفي تصريحاته للصحافة، التي أوردتها وزارة الخارجية الإيطالية في بيانها اليوم الإثنين، أشار تاياني إلى ضرورة تفادي أي تصعيد في التوترات، مشيرًا إلى أن تجنب التصعيد يصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي.

وأوضح الوزير أن ما قامت به إسرائيل هو عملية محددة جاءت كرد فعل على استهداف سابق، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يُعدّ حربًا شاملة، بل يتطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية والعمل على التهدئة.