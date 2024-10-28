كأس إنتركونتيننتال.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة العين الإماراتي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير مساء اليوم، على ستاد القاهرة، استعدادا لمباراة العين الإماراتي، التي تقام مساء غد الثلاثاء، في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وأدى الفريق الأحمر تدريباته بحضور وسائل الإعلام، خلال ربع الساعة الأولى من المران وفقا للوقت المسموح به في البطولة.

واشتمل مران الأهلي على تدريبات بدنية خفيفة، قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، وحارس المرمى طاقما من اللون البنفسجي، فيما يرتدي فريق العين طاقما من اللون الأسود بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقما من اللون اللبني.