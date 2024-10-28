وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس مجلس الشيوخ

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، بمكتبه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وذلك فى وجود اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعدد من أعضاء ووكلاء اللجنة وقيادات وزارة التنمية المحلية.

رحب رئيس مجلس الشيوخ، بوزيرة التنمية المحلية خلال اللقاء، متمنياً لها التوفيق والسداد في مهام عمل الوزارة لخدمة المواطنين في جميع المحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في العديد من الملف المهمة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض علي أهمية دور مجلس الشيوخ فى بحث القضايا الحيوية التى تمس المواطنين ودعمه للوزارة فى هذا الصدد، مشيرة إلى أن الوزارة فى خدمة أعضاء مجلس الشيوخ لنقل مطالب المواطنين في دوائرهم بالمحافظات لإرضاء المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.