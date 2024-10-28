المصري يتفقد استاد السويس لإتمام ترتيبات مبارياته بالدوري

قام رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري برفقه محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول بزيارة تنسيقية لمحافظة السويس وذلك لإتمام كافة ترتيبات إقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالدوري والتي يستضيفها ستاد السويس الجديد وفقًا للموافقة الأمنية التي حصلت عليها إدارة المصري في هذا الشأن.

بدأت الزيارة باجتماع مع قيادات مديرية أمن السويس للاتفاق على كافة ترتيبات تأمين جماهير المصري وسبل تسهيل إجراءات الدخول والخروج للاستاد ، حيث أبدت قيادات أمن السويس ترحيبًا كبيرًا بجماهير المصري ، مع التأكيد على تفهمهم التام لكافة طلبات مجلس إدارة المصري في هذا الشأن ، فيما أكدت قيادات أمن السويس على ضرورة سفر جماهير المصري عبر محور 30 يونيو ثم الدخول إلى طريق القاهرة السويس وذلك نظرًا لوجود إصلاحات في طريق جنيفة تستوجب غلقه تمامًا ، كما أكدت كذلك على ضرورة تفويج الجماهير في وقت واحد وقبل بدء المباراة بوقت كاف وذلك حتى يسُهل عملية تأمين الجماهير.

عقب ذلك توجه رجب عبد القادر و محمد موسى لتفقد ستاد السويس حيث اجتمعا باللواء شريف الخولي مدير الاستاد وجهازه الإداري المعاون وذلك لتوقيع عقود استضافة مباريات المصري وعقب الاجتماع تم تفقد كافة مرافق الاستاد ممثلة في أرضية الملعب وغرف خلع الملابس ومدرجات الاستاد وقاعات كبار الزوار والمؤتمر الصحفي والتي كانت جميعها على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية لاستقبال مباريات وتدريبات فريق المصري الذي سيخوض على الاستاد غدا الثلاثاء المران الأخير للفريق استعدادًا لمباراته أمام طلائع الجيش بالجولة الأولى من الدوري.

وفي نهاية الزيارة تم تفقد عدد من فنادق السويس لاختيار أفضلها كمقر لإقامة الفريق خلال تواجده بالسويس.

